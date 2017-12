Susan Boyle será destaque em especial na TV japonesa

A cantora escocesa Susan Boyle será a estrela da festa de fim de ano do canal estatal japonês NHK, de grande popularidade em todo o país.

Segundo informações de um porta-voz da emissora, a vencedora do concurso "Britain's got talent", que encantou o mundo com sua voz através do site de vídeos YouTube, será o destaque da 60ª edição do tradicional programa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Boyle personifica um sonho que se tornou realidade graças ao poder da música e seu esforço, justamente os temas principais de nosso programa", comentou.

Susan Boyle, de 48 anos, acaba de saborear o sucesso mundial com seu primeiro disco "I dreamed a dream", que na primeira semana após seu lançamento vendeu 36 mil cópias no Japão. A canção que dá nome ao álbum será tema de um filme em 2010.