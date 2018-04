Susan Boyle se irrita com repórteres em hotel londrino

A cantora escocesa Susan Boyle se irritou depois de ser perturbada por repórteres em um hotel em Londres, segundo informou sua porta-voz nesta quinta-feira, 28. Ainda segundo a representante de Susan, o jornalistas teriam provocado e irritado a cantora.

De acordo com a porta-voz, os dois jornalistas foram retirados do hotel pela polícia. Declarações e detalhes sobre o que os repórteres falaram, entretanto, não foram dadas. A porta-voz falou em condição de anonimato porque, segundo ela, representa todos os concorrentes do programa "Britain's Got Talent", que consagrou Susan e lançou-a ao estrelato.

A porta-voz estava esclarecendo questões sobre uma nota desta quinta-feira do jornal The Sun que diz que Susan disse palavras ofensivas a concorrentes e fãs do "Britain's Got Talent". O jornal publicou uma foto da cantora conversando com um policial.