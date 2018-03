Susan Boyle quer converter celebridade em vendas de seu álbum

O álbum de 12 faixas, cujo título é o da canção do musical "Les Miserables" que a fez famosa, é um misto de covers pop como "You'll See," de Madonna, e "Daydream Believer", dos Monkees, e canções cristãs de popularidade eterna como "Amazing Grace" e "Silent Night" (Noite Feliz).

O disco da Sony Music chega às lojas britânicas na segunda-feira e às americanas na terça-feira, e os primeiros indícios comerciais são promissores.

O álbum é o CD global que recebeu o maior número de encomendas antecipadas na loja varejista online Amazon.com, com vendas que já teriam superado 100 mil unidades, e é o favorito dos corretores de apostas para liderar as paradas britânicas no lucrativo período do Natal.

"Susan Boyle é sem dúvida alguma uma das favoritas para o primeiro lugar no Natal", disse Gennaro Castaldo, da rede varejista musical britânica HMV.

A principal concorrência de Boyle para o primeiro lugar vem de outros astros de concursos de talentos na televisão, como Leona Lewis, Cheryl Cole e JLS, disse Castaldo.

Mas as primeiras reações da crítica especializada foram desfavoráveis. O jornal The Times descreveu o CD como "um pacote incômodo" e atribuiu a ele duas estrelas de um total de cinco possíveis, a mesma pontuação dada pelo The Guardian.

Susan Boyle, 48 anos, trabalhava como voluntária da Igreja e conquistou o público cantando "I Dreamed a Dream" no popular programa de TV "Britain's Got Talent", alguns meses atrás. Sua participação no programa já foi vista mais de 300 milhões de vezes na Internet.

Sua fama, que valeu a Boyle entrevistas nos mais importantes programas de entrevistas da TV americana e manchetes de primeira página em todo o mundo, foi atribuída a seu cabelo desgrenhado, seu comportamento excêntrico e sua aparência, descrita como desarrumada --algo incomum no mundo das celebridades maquiadas e arrumadas ao máximo.

O fato de ter sofrido danos cerebrais leves ao nascer, de viver sozinha com seu gato, estar desempregada e ter sido internada em uma clínica, sofrendo de exaustão, depois de perder para uma trupe de dança na final do programa, apenas reforçou sua popularidade.