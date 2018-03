Susan Boyle pode cancelar turnê pelo Reino Unido

A cantora escocesa Susan Boyle, internada em uma clínica de Londres após sua participação na final do programa de calouros "Britain's Got Talent", pode se ver obrigada a cancelar uma turnê pelo Reino Unido e adiar uma viagem aos Estados Unidos. Segundo a edição desta terça-feira, 2, do jornal "The Times", Susan permanece internada por estafa e cansaço emocional.

O tratamento da cantora está sendo pago por Simon Cowell, membro do júri de "Britain's Got Talent", acrescenta o "The Times". Chris Thompson, da clínica Priory, declarou que Susan pode não estar recuperada a tempo de iniciar sua turnê britânica, prevista para começar no próximo dia 12, já que os tratamentos para estes casos duram três semanas.

Os responsáveis pelo "Britain's Got Talent" entraram em contato com a polícia londrina no domingo porque Susan atuava de maneira estranha no hotel londrino onde estava hospedada. Segundo a imprensa britânica, a cantora estava esgotada mentalmente após sua participação de sábado, na qual cantou "I Dreamed a Dream", e os médicos lhe aconselharam um período de descanso para se recuperar.

Desde que ficou famosa, a escocesa já recebeu diversas propostas para fazer shows, entre elas a de uma turnê pelos EUA na qual pode ganhar mais de 8 milhões de euros.