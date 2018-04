Susan Boyle perde concurso, mas ganha contratos

Susan Boyle ficou em segundo na aguardada final do programa de talentos Britain's got talent, mas já tem fechados acordos milionários para gravar um disco e excursionar pelo Reino Unidos e os Estados Unidos. Aos 48 anos, a escocesa solteirona se transformou de desempregada e voluntária em uma igreja em uma celebridade internacional em pouco mais de um mês.

Susan era vista como a mais provável vencedora na final do programa, concorrendo com outros nove finalistas. Perdeu para o grupo de dança Diversity, que possui um estilo urbano e dançava ao som de rap e dance music.

No programa deste sábado, 30, exibido pela TV britânica, a escocesa voltou a cantar I Dreamed a Dream, canção do musical Os Miseráveis que fez sua primeira apresentação na competição ser vista mais de 100 milhões de vezes no Youtube.

No final da apresentação, Susan agradeceu o apoio de todos de sua cidade natal e também do público. "Foi uma semana de muita pressão para todos nós. Mas valeu muito a pena. Eu me sinto em casa no palco. Afinal, estou entre amigos", afirmou.

Após cantar, a escocesa foi aplaudida de pé tanto pelo público quanto pelos jurados, que a exemplo das outras apresentações foram só elogios para a cantora. "Eu deveria ser imparcial, mas esqueça! Você é a melhor e deveria vencer essa competição", disse um dos jurados. Depois, ao receber o resultado, Susan afirmou: "As melhores pessoas venceram. Desejo a vocês o melhor", disse ela, que já avisou que pretende lançar um disco.