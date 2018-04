Susan Boyle participa da final do programa 'Britain's Got Talent'

Susan Boyle participa da fase final do programa Britain's Got Talent neste sábado, 30, após tomar conta dos noticiários de todo o mundo, depois de sua primeira participação no programa.

Desempregada, com 48 anos de idade e voluntária em uma igreja, a escocesa chegou a ameaçar deixar o programa. "Ela vem chorando repetidamente, disse Piers Morgan, uma das juradas do programa no começo desta semana.

Em seu blog, Morgan escreveu: "Deixe-me contar para vocês: há um lado ruim na fama. Pessoas começam a te criticar, a te rebaixar, a te assediar. Estou pedindo hoje para que todos a deem um tempo."

A performance de Susan da música I dreamded a dream, no mês passado, já foi vista mais de 150 milhões de vezes na internet, tornando-a uma celebridade instantânea.

Veja também:

Vídeo da primeira apresentação de Susan Boyle, cantando 'I dreamded a dream'

Susan Boyle na semifinal, cantando 'Memory'

Produtores de filmes acamparam em frente à sua casa, numa região rural da Escócia, onde ela vive sozinha, com seu gato. Susan também passou a ser seguida por papparazzi e frequentemente estampa primeiras páginas de tabloides britânicos. A nova celebridade também chegou a participar do programa de Oprah Winfrey.