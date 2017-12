Susan Boyle lidera lista de discos mais vendidos dos EUA

LOS ANGELES (Billboard) - Susan Boyle liderou a lista de álbuns pop dos Estados Unidos pela terceira semana consecutiva nesta quarta-feira, enquanto o novo álbum de Chris Brown estreou em um desapontador sétimo lugar.

A cantora escocesa, que ganhou fama em um programa de talentos da televisão britânica, vendeu 582 mil cópias de "I Dreamed a Dream" durante a semana que terminou em 13 de dezembro, segundo a Nielsen SoundScan.

Até agora, seu álbum de estreia já vendeu 1,8 milhão de cópias e está logo atrás de "Fearless" de Taylor Swift, atualmente o álbum mais vendido de 2009 com 2,7 milhões de cópias.

O terceiro álbum de Brown, "Graffiti", vendeu 102 mil cópias, bem abaixo das 175 mil unidades que ele esperava vender. Seu último trabalho, "Exclusive", estreou no 4o lugar em 2007 com 294 mil cópias vendidas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cantor de R&B, que tenta recuperar a popularidade depois de ser condenado por bater na então namorada Rihanna em fevereiro, acusou as lojas em seu Twitter de "boicotar" seu álbum.

A estreia mais forte na Billboard 200 desta semana foi a trilha sonora de "Glee", no terceiro lugar, com 173 mil cópias vendidas. Ainda nos primeiros lugares da lista está o álbum do rapper Gucci Mane, "The State vs. Radric Davis", na décima posição com 90 mil cópias vendidas.

"My Christmas" de Andrea Bocelli ficou no segundo lugar pela quinta semana consecutiva, com 400 mil cópias. "Fearless" caiu para a quarta posição com 168 mil cópias e "Play On" de Carrie Underwood subiu para a quinta posição, com 107 mil cópias vendidas.

"The Fame", de Lady Gaga, caiu uma posição, para o 6o lugar; "My World" de Justin Bieber pulou quatro para a oitava posição e "Crazy Love" de Michael Buble subiu uma, para a nona posição.