Susan Boyle lança álbum de estreia sob grande expectativa

O primeiro álbum da cantora escocesa Susan Boyle, uma das sensações do show de calouros britânico 'Britain's Got Talent', chega às lojas nesta segunda-feira, 23, sob enormes expectativas.

O disco I Dreamed a Dream já bateu o recorde de maior número de pré-encomendas nos 14 anos de existência da loja virtual Amazon e é o favorito para conquistar o primeiro lugar em vendas no Natal.

Ainda nesta segunda, Boyle participou do The Today Show, um dos programa matinais mais populares dos EUA.

A cantora foi lançada ao estrelato depois de uma apresentação surpreendente no show de calouros britânico 'Britain's Got Talent', em abril, no qual acabou ficando em segundo lugar.

Favorita

O álbum com 12 faixas ganhou o título da canção do musical Les Misérables que chamou a atenção dos jurados e do público para Boyle. No entanto, o disco mescla versões de canções pop de artistas tão diversos quanto Madonna (You'll See) e The Monkeys (Daydream Believer), além de clássicos como Amazing Grace e Silent Night (Noite Feliz).

Na Grã-Bretanha, a casa de apostas William Hill afirmou estar tão segura de que as vendas do disco de Boyle irão bater a marca de um milhão de cópias até o Natal, que só aceita apostas de baixo risco.

A casa de apostas também considera a cantora a favorita para ser a primeira em vendas no Natal, batendo estrelas como Leona Lewis, Rihanna e Take That.