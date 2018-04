Susan Boyle fica entre os cinco vídeos mais assistidos do mundo

A Visible Measures, que mede o uso de vídeos online em mais de 150 sites de compartilhamento, compilou uma lista chamada "100 Million Views Club", que reúne as vídeos online que atingiram a marca de 100 milhões de visualizações.

No topo da lista está um videoclip da música "Crank That", do rapper Soulja Boy, com 356 milhões de cliques, seguido pelo trailer do filme "Crepúsculo" com 267 milhões.

Em terceiro e quarto lugares, com 230 milhões e 197 milhões de visualizações respectivamente, estão "Touch My Body", videoclip da cantora Mariah Carry, e um vídeo do comediante Jeff Dunham entitulado "Achmed the Dead Terrorist".

Boyle ficou na quinta posição, registrando 186 milhões de cliques.

A cantora de 47 anos de idade, com seu cabelo armado e jeito simples, cativou milhões de amantes da música e surpreendeu juízes do concurso com uma voz que amaciou sua aparência "desajeitada".

Ele apareceu no Larry King Live, nos Estados Unidos, e em incontáveis jornais e artigos na Internet, o que impulsionou o número de pessoas que visualizaram seu vídeo.

"O aspecto mais impressionante do sucesso do vídeo viral dela é o fato de que ela estourou há apenas três semanas", afirmou a Visible Measures em um comunicado.

Boyle deve aparecer nas semi-finais do programa de TV na semana do dia 25 de maio. A final acontece no dia 30.

