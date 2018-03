Susan Boyle está preocupada com sua carreira, diz irmão

NOVA YORK (Reuters Life!) - Após ter sido internada numa clínica de Londres sofrendo de ansiedade e exaustão, a maior preocupação de Susan Boye, cantora descoberta em um show de talentos britânico, é o rumo que sua carreira vai tomar, revelou seu irmão.

A cantora escocesa de 48 anos foi derrotada na final do concurso de TV "Britain's Got Talent" no sábado após tornar-se sensação mundial na Internet. Depois de ela ter ficado em segundo lugar no concurso, médicos chamados a seu hotel em Londres sugeriram que ela se internasse numa clínica para repouso.

O irmão da cantora, Gerry Boyle, disse ao programa noticioso matinal americano "The Early Show", em entrevista veiculada na terça-feira, que Susan Boyle está ansiosa com sua carreira como cantora.

"Você acredita que, depois da noite de sábado, a maior preocupação dela é para onde sua carreira vai agora? Se ela será aceita?", disse o irmão. "Ela não venceu a competição. Será que as pessoas ainda vão querer ouvi-la cantar?"

Ele disse que a saúde de Susan parece estar melhorando e que ela está ansiosa para voltar para sua casa na cidadezinha de Blackburn, na Escócia.

"Susan parece estar voltando a seu jeito de sempre", disse o irmão. "Ela está ótima. Está ansiosa para voltar para casa e está soando mais como ela mesma."

O futuro de Susan Boyle parece assegurado, apesar de ela ter ficado em segundo lugar no concurso. A expectativa é que o criador do "Britain's Got Talent", Simon Cowell, e seu selo musical Syco fechem um contrato com ela para a produção de um disco.