Susan Boyle é internada em clínica psiquiátrica por estresse

A escocesa Susan Boyle, que no sábado perdeu a final do programa de calouros Britain's Got Talent, foi internada no domingo, 31, em uma clínica psiquiátrica em Londres. Segundo a imprensa britânica, ela foi internada na clínica Priory com exaustão. A Priory é famosa por tratar celebridades dependentes de drogas ou com crises de depressão.

Segundo um comunicado dos produtores, "após o programa do sábado, Susan está exausta e exaurida emocionalmente". No domingo, os produtores do programa também haviam revelado que ela se isolaria por um tempo, seguindo orientação médica. "Ela foi examinada pelo seu médico particular, que apoia sua decisão de tomar alguns dias para descansar e se recuperar. Nós oferecemos nosso apoio e desejamos a ela uma recuperação rápida", afirma o comunicado.

Em seu último post no blog do programa, o jurado Piers Morgan comentou que Boyle havia confessado a ele que passou a semana que antecedeu a final chorando, vomitando, com insônia e sentindo a pressão". "O Britain's Got Talent foi uma montanha russa para ela", afirmou.

Celebridade mundial

A escocesa desempregada de 48 anos se tornou celebridade mundial após aparecer no programa de calouros há menos de dois meses. Os vídeos com sua apresentação foram vistos mais de 100 milhões de vezes no YouTube. Apesar do favoritismo na final do programa, no último sábado, Susan Boyle ficou em segundo lugar, atrás do grupo de dança Diversity, que levou o prêmio de 100 mil libras (cerca de R$ 320 mil).

A final do programa atingiu a maior audiência da televisão britânica em cinco anos. Segundo a empresa ITV, que transmite o show, cerca de 19 milhões de espectadores assistiram ao programa. Segundo Piers Morgan, Susan Boyle não tem culpa por ter se tornado um fenômeno mundial. "A culpa é nossa - do público e da mídia", disse o jurado.

Sobre a derrota da cantora no programa, Morgan afirmou que o "segundo lugar pode ter sido a melhor coisa que aconteceu com ela". Segundo ele, Boyle terá mais tempo para gravar um bom álbum, sem as pressões e a atenção que teria recebido caso tivesse sido a vencedora do programa. "Ela nunca sonhou em ganhar um show de talentos, mas em ter uma carreira profissional como cantora. E isso ela terá", disse.

O agente de relações públicas britânico Max Clifford, que tem várias celebridades como cliente, disse que a situação de Boyle é "triste". "Eu estava na final do programa e parecia que ela estava aproveitando, mas que não fazia parte daquilo, como se fosse de outro planeta e estivesse tentando ficar o mais próxima possível do que estava acontecendo", afirmou.

