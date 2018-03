Susan Boyle diz que brincou ao afirmar que nunca foi beijada

da Redação, com Associated Press - estadao.com.br ,

Susan Boyle, de 47 anos, que impressionou juízes e o público com sua performance na televisão durante o programa Britain's Got Talent, disse durante o programa que tinha um gato chamado Pebbles, que vivia sozinha e que nunca tinha sido beijada. Bem, ao que tudo indica essa última parte pode não ser verdade, segundo o site de música Musictoob. Durante uma entrevista para o programa de televisão GMTV, Susan disse "eu disse aquilo de brincadeira! Nunca ter sido beijada? Eu nunca parei de ser beijada."

Veja também:

Jennifer Hudson e outros sucessos similares ao de Susan Boyle

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cyndi Lauper sugere que Susan Boyle aceite papel no cinema

Susan Boyle é 'criação' de produtor das Spice Girls, diz jornal

Susan Boyle solta a voz: 12 milhões de acessos no YouTube

Susan Boyle, no YouTube

Segundo o blog, a internet se incendiou com a notícia. "Anjo ou louca por publicidade? Você decide", foi como o site de fãs CafeArjun.com respondeu. Muitos pensam agora que toda a apresentação foi planejada. Ainda assim, Susan, apelida de "anjo cabeludo" tem centenas de fãs. Alguns que acreditam que ela já deveria ser declarada a vencedora dessa edição do programa, segundo o Musictoob.

Esta não é a primeira crise que a nova cantora enfrenta desde o início de seu sucesso meteórico. O jornal americano New York Post acusou a cantora de 47 anos de ser uma "criação" de Simon Cowell, o produtor musical que idealizou as Spice Girls, grupo pop feminino de maior sucesso da década de 1990. "Nos últimos cinco dias, Susan Boyle foi convidada para aparecer na Oprah [programa de entrevistas de maior sucesso nos EUA] e noticiada em todo o mundo", lembrou o diário em editorial. "É provável que ela cante para a rainha e assine um contrato com a gravadora de Cowell."

Seu sucesso começou quando um vídeo com a participação de Susan no programa foi colocado no YouTube e assistido mais de 36 milhões de vezes, um número que cresce mais e mais. Ela foi recebida com descaso com seu jeito desalinhado e quando disse durante sua entrevista diante dos jurados que "nunca tinha sido beijada" e que sua ambição era ser uma cantora profissional.

Mas todos se renderam imediatamente assim que ela começou a cantar I Dreamed a Dream do musical Les Miserables, estarrecidos com a beleza da voz de Susan, que impressionou e conquistou milhões de admiradores, e até alguns homens. A cantora, nascida na cidade de Blackburn, no oeste da Escócia, cativou a todos, até mesmo o inabalável jurado Cowell, que disse que ela é uma cantora "extraordinária". Piers Morgan, outro crítico do programa, considerou a performance "estarrecedora" e "a maior surpresa que eu já vi nos últimos três anos."

"Foi algo surreal para mim", disse Susan à agência Associated Press na quinta-feira, em Blackburn, a 30 quilômetros de Edimburgo, na Inglaterra. "Vou participar do programa de Oprah Winfrey, na CBS e outras redes de TV norte-americanas", disse. "Não pensei que reação seria tão grande quando subi ao palco", afirmou Susan. "Eu o fiz por minha mãe já morta. Queria mostrar a ela que poderia fazer algo de minha vida."

Apostadores britânicos acreditam que Susan é a favorita para vencer a série. O programa, que é similar ao America's Got Talent, transformou em astro seu primeiro vencedor, um desconhecido vendedor de telefones celulares chamado Paul Potts. Ele conquistou o público e os jurados com sua interpretação da ária Nessun Dorma e seu disco se tornou um sucesso mundial desde que ele ganhou a série em 2007.