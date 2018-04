Susan Boyle ameaçou abandonar show de talentos, diz jurado

A cantora-sensação escocesa Susan Boyle ameaçou abandonar o programa de calouros "Britain's Got Talent", à medida que aumentam as pressões antes da rodada final, disse um dos jurados. Boyle, que ficou mundialmente famosa depois de sua primeira aparição no show de talentos, vai participar da final, neste sábado. Mas o jurado Piers Morgan, em entrevistas à TV norte-americana, revelou que ainda na quarta-feira, 27, ela estava tendo dúvidas.

Na quinta-feira, Piers Morgan disse ao "The Early Show" que Boyle "chegou a ameaçar abandonar o show em dado momento, na quarta, em função da pressão enorme em cima dela". "Ela tem chorado várias vezes", disse Morgan ao "Inside Edition", em entrevista a ser colocada no ar na quinta-feira. "Ainda ontem ela estava fazendo as malas para ir embora."

Boyle, 48 anos, virou sensação mundial na Internet depois de cantar "I Dreamed a Dream", de "Les Miserables," no programa "Britain's Got Talent". Sua participação foi vista mais de 60 milhões de vezes no YouTube. Desde então, a atenção da mídia sobre ela se concentrou, embora ela tenha dito, rindo "que pressão", depois de superar seu nervosismo inicial ao cantar "Memory", de "Cats", no último fim de semana e avançar para a rodada final.

Desde sua primeira aparição no programa, equipes de TV de todo o mundo vêm acampando diante da casa dela, na zona rural da Escócia, e jornais dedicaram páginas incontáveis a ela. Morgan disse que Boyle desmentiu partes de relatos recentes publicados por tablóides londrinos, segundo os quais ela teria xingado hóspedes em um hotel de Londres. Ele disse que aconselhou Boyle a não ler jornais ou assistir à TV até a final e a concentrar-se sobre sua performance.

"Ela está começando a perceber que sua vida nunca mais será a mesma. Sabe de uma coisa, sinto muita pena dela", disse. "Venho tentando explicar a ela que a maioria das pessoas aí fora nutre um afeto enorme por ela e realmente quer que ela seja vitoriosa."