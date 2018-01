Supla faz 30 anos de carreira e conversa ao vivo com 'Estadão + Música'

Supla, que completa 30 anos de carreira em 2017, é o convidado desta semana no Estadão + Música. O músico vai tocar seus maiores sucessos e conversar ao vivo com o Cultura Estadão nesta quarta-feira, às 15h. Recentemente, Supla lançou seu décimo quarto álbum de estúdio, Diga o que Você Pensa. Ele também se apresenta nesta sexta-feira, 2, no Teatro Bradesco (Shopping Bourbon), em São Paulo.

O Estadão + Música vai ao ar todas as quartas-feiras, às 15h, e sempre recebe um artista ao vivo para tocar e conversar sobre música. O programa é transmitido pela página oficial do Cultura Estadão no Facebook.