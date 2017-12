Supergrupo dos anos 80, Asia vem ao Brasil em março Está confirmada a vinda ao Brasil da banda de rock progressivo Asia, o primeiro supergrupo de rock dos anos 80. Eles tocam a partir de 16 de março no País e vêm com o line-up original (Steve Howe, John Wetton, Carl Palmer and Geoff Downes). Pela primeira vez, eles farão juntos um set de clássicos das bandas que já integraram: Yes, King Crimson e Emerson, Lake and Palmer. O baterista Carl Palmer veio do Emerson, Lake and Palmer; o guitarrista Steve Howe e o tecladista Geoffrey Downes vieram do Yes (Downes também tocou no The Buggles); John Wetton foi o baixista do King Crimson e também do Family e do Roxy Music. Em meados dos anos 80, o grupo estava no auge de seu prestígio público e chegou a tocar no Budokan Theatre de Tóquio com transmissão via satélite para 20 milhões de espectadores. O show atual, segundo descrição de um agente do grupo, vai até a quarta música só com hits do Asia (Heat of the Moment, Only Time Will Tell e Soul Survivor). A partir daí, eles tocaram também Roundabout, do Yes; In the Courto of the Crimson King, do King Crimson; Video Killed the Radio Star (fabuloso hit disco do Buggles), e a versão progressiva do Emerson Lake & Palmer para Fanfare for the Common Man, de Aaron Copland. Depois, Steve Howe ainda faz um solo em The Clap, do Yes