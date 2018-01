Summer Soul traz Florence and The Machine e Bruno Mars a SP nesta terça

SÃO PAULO - Acontece nesta terça-feira em São Paulo a segunda edição do Summer Soul Festival, evento que trouxe Amy Winehouse em sua última turnê mundial ao Brasil no ano passado. Desta vez, o festival apresenta como destaque o cantor pop Bruno Mars e a banda Florence and The Machine, além das novatas Rox e Dionne Bromfield e de Seu Jorge.

Ainda pouco conhecidas no Brasil, com exceção de Bruno Mars, que fez sucesso nas rádios com hits como Just The Way You Are e Lazy Song, as atrações reúnem características próprias de um som alternativo. Inglesas e com influências do soul, Rox e Dionne ainda estão no começo da carreira e carregam o peso do nome de Amy Winehouse, no caso de Rox, com quem é comparada, e no caso de Dionne, por ser afilhada da cantora, morta no ano passado.

Já Florence and The Machine, liderada por Florence Welch, está em ascensão com músicas conhecidas, como Dog Days Are Over, que chegou a entrar para trilha de filmes, e boas críticas, além um disco recém lançado, Ceremonials.

Além de passar pela capital paulista amanhã, 24, o Summer Soul terá edições no Rio de Janeiro, 25, e Florianópolis, 28. A edição de São Paulo será transmitida ao vivo pela MTV.

Os ingressos estão à venda online no site da Livepass e custam de R$ 200 a R$ 480. A abertura dos portões será às 16h.

Confira a programação:

18h50 - Dionne Bromfield

19h50 - Rox

21h - Florence And The Machine

22h30 - Seu Jorge

0h - Bruno Mars