Sul-coreanos protestam contra show de Lady Gaga no país

Lady Gaga ainda não chegou à Coreia do Sul para apresentação da turnê Born This Way Ball, mas já está causando polêmica.

Protestos realizados por grupos católicos e conservadores pedem o cancelamento do show marcado para o dia 27 de abril.

Eles reclamam das letras das músicas e das roupas usadas pela cantora americana, as quais consideram sexualmente provocantes.

Anteriormente, as autoridades da Coreia do Sul haviam anunciado a proibição da entrada de menores de 18 anos no show, que acontece no Estádio Olímpico e que já e está com os ingressos esgotados, por classificá-lo como inapropriado.

Veja fotos dos protestos:

Confira as roupas que Lady Gaga usará na turnê: