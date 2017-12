Suecos do Soilwork surpreendem em 1º show no Brasil

SÃO PAULO - Em pelo menos 20 anos de carreira, os suecos do Soilwork jamais haviam pisado em um palco brasileiro. Com uma discografia que é acompanhada de perto por seus fãs há tanto tempo, era natural que o anúncio da chegada de um dos pioneiros do melodic death metal pela América do Sul causasse alvoroço. E assim foi na noite deste sábado, 10, no Clash Club, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Há edição extra do show neste domingo, em Curitiba (PR), a partir das 19h, no Music Hall.

Embora ainda esteja em plena divulgação do álbum The Ride Majestic, lançado em 2015, o grupo, formado Björn "Speed" Strid (vocal), Sven Karlsson (teclado), Dirk Verbeuren (bateria), Sylvain Coudret (guitarra), David Andersson (guitarra) e Markus Wibom (baixo) fez questão de fazer um passeio por quase toda a discografia de 12 álbuns. Não seria fácil agradar a todas as preferências, mas as escolhas foram acertadas: o show abre com a faixa que dá nome ao novo álbum e fecha com a clássica Stabbing the Drama, que também é título de um dos álbuns mais conhecidos do sexteto.

O gênero do qual a banda faz parte (melodic death metal) é conhecido por mesclar o peso e a brutalidade do death metal, com vozes guturais, riffs rápidos e bateria acelerada, com teclado e até passagens acústicas. Ao lado de bandas como Arch Enemy, Scar Symmetry, Dark Tranquility, Amon Amarth e In Flames, o Soilwork é um de seus maiores representantes. Que o digam as bandas mais novas do estilo, que surgem a todo momento: "mas parece com Soilwork?", pergunta-se.

O show começou sem atrasos, às 20h30, e se estendeu por cerca de uma hora e meia. Houve problema no som nos primeiros 30 minutos - uma das caixas da casa ligava e desligava com frequência, o que irritou alguns fãs, mas o problema foi resolvido. "Eu lamento muito por ter feito vocês esperar por tanto tempo. Mas prometo que o nosso retorno não levará mais 20 anos", diz Strid aos fãs. Entre uma música e outra, diz que o público brasileiro é constantemente elogiado entre as bandas suecas. Pois deveriam aprender, de fato, com os colegas do país: o Arch Enemy, por exemplo, já fez diversas pássagens por aqui - e é recebido sempre com as casas lotadas, vale lembrar.

No palco, o sexteto é impecável: ouvir a execução de qualquer música ao vivo é como tocar a música no Spotify (e com improvisos interessantes do vocalista em alguns momentos): sem erros. E não é tarefa fácil: faixas complexas como "This Momentary Bliss (a 14ª e penúltima faixa tocada) e "Tongue", ambas do aclamado álbum The Living Infinite, causam até um nó na garganta em certas passagens, de tão rápidas e cheias de detalhe.

Não é nenhum segredo que o grande destaque da noite vai para Strid, que muda de voz como quem troca de roupa. Em "Death in General", por exemplo, espera-se uma baladinha amena, mas o que se recebe é um soco no refrão. "Nerve", que lembra muito as bandas de new metal que surgiram no início dos anos 2000, também muda do começo ao fim. Sem falar uma palavra em português (e constantemente trocando palavras indecifráveis aos brasileiros entre seus colegas de banda), Strid manteve o clichê de shows do tipo: pediu que os fãs pulassem em uma música e, em outras, agradeceu pelo carinho e pela paciência dos que aguardaram o primeiro show.

Se o grupo não conseguiu destacar um álbum ou outro, ao menos a diversidade foi garantida: "The Chinheart Machine", "Rejection Role", "Follow the Hollow", "Overload", "Bastard Chain" e outras formaram uma verdadeira viagem no túnel do tempo. O grande sucesso comercial da banda, "Nerve", também deu as caras, logo nos primeiros minutos. O termômetro da noite foi na saída "estratégica" da banda, na 12ª música. Cada um pedia o retorno com uma música diferente. Optou-se pelas conhecidas "Follow the Hollow" e no fim, "Stabbing the Drama", com um refrão qur praticamente todos sabiam cantar. Resta saber se, de fato, o Soilwork cumprirá as promessas e voltará logo mais ao País. Vontade dos fãs não deve faltar.