Sucessos de Joni Mitchell ganham versão remasterizada

A cantora canadense Joni Mitchell está lançando a coletânea Love Has Many Faces: A Quartet, A Ballet, Waiting to Be Danced, com os 53 maiores sucessos de sua carreira remasterizados. O conjunto estará à venda a partir de 16 de novembro.

O box resultou de um trabalho "editorial" de dois anos. "Eu sou uma pintora que escreve canções. Minhas músicas são muito visuais. As letras criam cenas... O que eu fiz aqui foi juntar algumas dessas cenas, e por justaposição editá-las para formar um novo trabalho", disse, em um comunicado.

O box de quatro discos foi organizado por tema pela própria Joni. Além da nova mixagem das canções, a coletânea inclui notas da artista folk, 53 poemas líricos (um para cada música), seis pinturas e um livro de capa dura.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ouça clássicos da cantora Joni Mitchell:

Blue

Help Me

Both Sides Now