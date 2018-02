Após o término do curso, o grupo vai atuar como orquestra jovem da Subprefeitura de Vila Prudente, na zona leste, e se apresentar em eventos oficiais da cidade.

Os interessados em se inscrever devem ligar para a subprefeitura, no telefone (11) 3397-0896, ou comparecer à sede do órgão. Para participar, é necessário ter algum conhecimento musical. As vagas são limitadas.

Os alunos vão aprender a tocar instrumentos de cordas, sopros, percussão, bem como técnicas de canto coral em diversos estilos musicais. O projeto também proporciona concentração, disciplina e apuração da sensibilidade.