Sublime with Rome é a principal atração do Planeta Atlântida 2015

Um dos festivais mais importantes do País já tem data confirmada. O Planeta Atlântida 2015 será realizado nos dias 30 e 31 de janeiro, em Atlântida, no Rio Grande do Sul. A banda californiana Sublime with Rome é a principal atração do evento do ano que vem.

Em 2014 cerca de 90 mil pessoas passaram pelos palcos do Festival nos dois dias de evento, na Praia de Atlântida/RS. Entre as atrações deste ano estavam as bandas The Offspring, Donavon Frankenreiter, Ne-Yo, Só Pra Contrariar, Ivete Sangalo, ConeCrew Diretoria, Skank O Rappa e Jota Quest.

Destaque. O Sublime With Rome é formado por integrantes remanescentes do Sublime, grupo que ficou famosos nos anos 1990 com sua mistura de rock e ska. O Sublime With Rome é formado por membros remanescentes do Sublime, grupo que ficou famoso nos anos 1990 com sua mistura de punk rock e ska. Após a morte do vocalista original, Bradley Nowell, em 1996, a banda ficou dez anos parada até a retomar a carreira com a entrada de Rome Ramirez, que assumiu os vocais.

Além da apresentação no Planet Atlântida, o Sublime fará shows em São Paulo e Rio de Janeiro. Esta é a quarta vez que a banda vem ao Brasil. Em São Paulo, a banda se apresenta no dia 28 de janeiro, no Citibank Hall. No dia seguinte, toca no Citibank Hall do Rio . Em ambos os shows, os ingressos vão de R$ 80 a R$ 300, incluindo meia entrada.