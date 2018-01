Sub Pop faz 20 anos com fim de semana de shows em Seattle Por Jonathan Cohen NOVA YORK (Billboard) - A Sub Pop Records, o selo independente que levou o Nirvana ao mundo, vai comemorar seu 20o aniversário com um fim de semana de shows em um parque de Seattle, em 12 e 13 de julho. Entre os grupos que vão se reencontrar no Marymoor Park estão Green River, Red Red Meat, The Fluid, Beachwood Sparks e Seaweed. Já confirmaram sua participação vários grupos que hoje trabalham com a gravadora, incluindo Mudhoney, o duo cômico Flight of the Conchords, Fleet Foxes, Foals, Grand Archives, The Helio Sequence, Iron & Wine, Kinski, Low, No Age, Wolf Parade, Pissed Jeans e The Ruby Suns. Outras bandas serão acrescentadas ao evento, cujos ingressos começam a ser vendidos em 26 de abril. Além da música, haverá uma noite de humor no Moore Theatre em 11 de julho, com Patton Oswalt, Eugene Mirman, Todd Barry e outros. Para Jeff Ament, que tocou no Green River com Stone Gossard antes de eles partirem para formar o Mother Love Bone e depois o Pearl Jam, o show será uma oportunidade para relembrar a história que compartilha com Mark Arm e Steve Turner, que acabaram formando o Mudhoney. "Já trocamos alguns emails e brincadeiras sobre como vamos fazer para conseguir aquele cabelão comprido outra vez", disse ele à Billboard.com. "Talvez a gente opte pelo megahair. Mas, para mim, se a gente se juntasse, compusesse algumas canções e lançasse um single, isso seria mais importante que tocar juntos num show."