Strokes e Beady Eye encerram Festival Planeta Terra; confira os horários

A quinta edição do Festival Planeta Terra Festival será encerrado pelo Strokes no palco principal e pelo duo Groove Armada no palco Indie. O rapper Criolo fará o primeiro show do palco principal, às 16h. Este ano, a entrada será permitida ao público às 13h.

O evento, que acontece em 5 de novembro em São Paulo e tem ingressos esgotados, terá 15 atrações, entre elas Beady Eye, formada por ex-integrantes do grupo Oasis após a saída de Noel Gallagher, Interpol, Broken Social Scene, White Lies, Bombay Bicycle Club, Toro Y Moi, Goldfrapp e Peter Bjorn and John. Nesta segunda-feira foram confirmados os horários dos shows.

Programação completa:

Palco Sonora Main

16h - Criolo

17h30 - Naçao Zumbi

19h - White Lies

20h30 - Broken Social Scene

22h - Interpol

23h45 - Beady Eye

01h30 - The Strokes

Palco Indie

16h - Banda Concurso Hit BB

17h - The Name

18h30 - Garotas Suecas

20h - Toro y Moi

21h30 - Bombay Bicycle Club

23h - Peter, Bjorn and John

0h30 - Goldfrapp

2h15 - Groove Armada

Em sua quinta edição, o festival acontece novamente no Playcenter, em uma área de mais de 80 mil m2, que inclui dois palcos, praça de alimentação, áreas de lazer e bares. Os ingressos foram vendidos 14 horas depois de serem colocados à venda, em 8 de junho. Os bilhetes não retirados estão disponíveis nas bilheterias do Citibank Hall (Alameda Jamaris, 213 - Moema) em São Paulo até um dia antes do evento. No dia do festival, os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do Playcenter ou em qualquer ponto de venda da T4F, inclusive no dia do evento.