Strokes divulga making of da gravação de novo disco

O recesso de cinco anos parece ter animado a banda Strokes para o lançamento do novo disco, Angles. Após o lançamento de novos singles, Under Cover of Darkness, e lançar You're So Right, o quinto de Nova York divulga um vídeo com cenas de bastidores das gravações do primeiro trabalho em estúdio após a longa pausa.

No vídeo, os músico montam instrumentos, ensaiam e brincam com móveis no estúdio. Julian Casablancas aparece gravando a voz para uma das músicas.

O quarto álbum em estúdio do Strokes tem lançamento previsto para 22 de março.

Em 2007, o grupo anunciou um recesso. Julian Casablancas (vocal) e Albert Hammond Jr (guitarra) lançaram suas carreias solos, enquanto Fabrizio Moretti (bateria) se envolveu em um projeto paralelo com Rodrigo Amarante (Los Hermanos), formando a banda Little Joy.