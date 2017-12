Stooges revelam repertório do CD que lançarão em 2007 Os Stooges, banda liderada por Iggy Pop, revelou informações sobre o disco que vai lançar, depois de três décadas sem gravar, em meados de 2007, de acordo com o site da revista especializada em música NME. O CD, que receberá o nome de The Weirdness e tem produção do aclamado Steve Albini, será lançado em março nos EUA pela Electrical Audio. Os Stooges confirmaram algumas músicas que estarão no disco: Trollin, Greedy Awful People, Claustrophobia, Mexican Guy, I´m Fried, ATM, O Solo Mio, She Took My Money e End Of Christianity. A banda, atualmente formada por Iggy Pop (vocal), Ron Asheton (guitarra), Scott Asheton (bateria), Steve MacKay (saxofone) e Mike Watt (baixo) foi criada em 1967 e influenciou muitas outras de heavy metal e punk.