Stones voltam no tempo em turnê cheia de hits

Diante de 20 mil pessoas que lotaram a O2 Arena, em Londres, os roqueiros rebateram desde a primeira música –-“I Wanna Be Your Man”-– as suspeitas de que a idade poderia ter tirado o pique da banda.

Mais de duas horas depois, o quarteto continuava com a corda toda, oferecendo um bis que incluiu “You Can’t Always Get What You Want” e “Jumpin’ Jack Flash”.

Entrementes, houve participações de convidados como a cantora e compositora norte-americana Mary J. Blige, em “Gimme Shelter”, e o guitarrista Jeff Beck, em “I’m Going Down”.

Bill Wyman e Mick Taylor, ex-integrantes da banda, também fizeram companhia a Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards e Charlie Watts, algo inédito em 20 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Levamos 50 anos para irmos de Dartford a Greenwich!”, disse Jagger, referindo-se à sua cidade de origem, a poucos quilômetros do bairro londrino onde o show aconteceu. “Mas, vocês sabem, nós conseguimos. O que é ainda mais incrível é que vocês ainda estão nos vendo... Não podemos lhes agradecer suficientemente.”

Depois do show de domingo à noite, os Stones ainda farão outra apresentação na 02 Arena, e em seguida atravessam o Atlântico para três apresentadores nos EUA.

A miniturnê é o auge das comemorações do cinquentenário da banda, numa história que começou com um show na Oxford Street, em Londres, em julho de 1962.

Para a ocasião, foram lançados um álbum fotográfico, duas novas canções, um clipe musical e um documentário. Houve também várias aparições para a imprensa e alguns shows de aquecimento em Paris.

O show de Londres entusiasmou a crítica. “Keith Richards já disse que a beleza do rock and roll é que a cada noite uma banda diferente pode ser a maior do mundo. Bom, ontem à noite, na O2 Arena, foi a vez dos próprios Rolling Stones reivindicarem o título que eles inventaram”, escreveu Neil McCormick no Daily Telegraph. “E eles o fizeram com estilo e autoconfiança.”

Mas a reunião quase não aconteceu. Um dos fatores para o longo hiato nos shows desde a turnê “A Bigger Bang”, em 2007, foi a luta de Wood contra o alcoolismo. Além disso, o guitarrista Richards e o vocalista Jagger se desentenderam por causa de declarações que constavam numa autobiografia do primeiro, lançada em 2010.

Os Stones, porém, conseguiram deixar isso para trás. “Não podemos nos divorciar -– estamos fazendo isso pelas crianças!”, brincou Richards recentemente numa entrevista.