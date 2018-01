Stones tocam para Clinton, mas cancelam show em NY Os Rolling Stones transferiram o show que fariam nesta terça-feira no Beacon Theatre, em Nova York, para quinta-feira, porque o vocalista da banda, Mick Jagger, com laringite, precisa descansar a voz, de acordo com comunicado postado pela banda no site oficial. Outras datas da turnê A Bigger Bang pelos Estados Unidos sofreram alterações. O show em Oakland, agendado para o dia 5 de novembro, acontece agora no dia 6; o grupo vai para Los Angeles no dia 22, onde faz show no Boardwalk Hall, e não mais no dia 18; a apresentação em Vancouver, que seria em 3 de novembro, foi remarcada para o dia 25. Jagger, roqueiro de 63 anos, está com laringite e o problema já obrigou os Stones a adiarem um show em agosto. A banda já cancelou ou adiou várias datas de sua turnê européia por motivo de doença de um ou outro membro do grupo. A Electric Factory Concerts, promotora do show previsto para esta terça-feira, informou que a nova data da apresentação deverá ser informada em breve. No domingo, cantaram para a família Clinton No domingo, os Rolling Stones fizeram um show beneficente na festa de comemoração dos 60 anos do presidente Bill Clinton, gravado pelo cineasta Martin Scorsese (Taxi Driver e O Aviador), que prepara um DVD sobre a lendária banda de rock britânica. Jagger demonstrou que já vê Hillary Clinton como a próxima presidente dos Estados Unidos. "Gostaria de dar-lhe as boas vindas, presidente Clinton. Já vejo que traiu seu marido", disse o líder dos Stones, segundo o jornal Daily News, em uma clara referência às eleições presidenciais norte-americanas de 2008. Hillary, senadora pelo estado de Nova York, quer ser candidata do Partido Democrata nessas eleições e se tornar a primeira mulher a ocupar a Casa Branca. O show, que contou também com a participação de Jack White, Christina Aguilera e Buddy Guy, foi beneficente para a fundação que leva o nome do ex-presidente e que mantém programas de luta contra a aids, obesidade infantil e aquecimento global. Além de sua família, Clinton esteve acompanhado por muitos amigos, como o ex-presidente checo Vaclav Havel, a cantora Sheryl Crow, o cantor Elvis Costello e sua mulher, a também cantora Diana Krall, o ator Michael J. Fox e membros do Partido Democrata Steve Bing e Terry McAuliffe.