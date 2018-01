Stones tocam em festival britânico após hiato de 30 anos A lendária banda inglesa Rolling Stones tocará pela primeira vez em três décadas num festival britânico de música. O grupo aceitou se apresentar em junho na Ilha de Wight, no sul da Inglaterra. A última vez que o grupo formado por Mick Jagger, Keith Richards, Ronn Wood e Charlie Watts tocou em um festival britânico foi em Knebworth Fair, em 1976. Segundo informou nesta quarta, 21, a imprensa britânica, a participação dos Stones no Festival Isle of Wight é parte de uma turnê européia que o grupo programou para o verão. A série de concertos foi agendada depois do cancelamento no ano passado de algumas apresentações na Europa. No festival da Ilha de Wight também tocarão Snow Patrol, Keane, Groove Armada e Wolfmother.