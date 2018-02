Stones podem se apresentar no País em 2014; relembre 5 shows memoráveis

Depois de sete anos longe do Brasil, os Rolling Stones podem voltar ao País entre os meses de outubro e novembro. Segundo informações do Jornal Destak, os ingleses abriram espaço na agenda para negociar apresentações da turnê 14 On Fire na América do Sul.

Se tudo der certo, este será o quarto show dos veteranos do rock em terras tupiniquins. Em 2006, o grupo liderado por Mick Jagger e Keith Richards promoveu um espetáculo memorável na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O show da turnê A Bigger Bang reuniu mais de 1 milhão de pessoas. Mick, Keith, Ronnie e Charlie também passaram pelo Brasil em 1995, no Hollywood Rock, e 1998.

Shows memoráveis. No dia 18 de fevereiro de 2006, os Stones fizeram um apresentação épica na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Com público recorde de 1,5 milhão de pessoas, o show dos ingleses faz parte do DVD Rolling Stones - Biggest Bang. A performance foi colocada no íntegra no canal oficial da banda no You Tube.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1969, os Stones amargaram a morte de um fã em pleno show em Altamont, na Califórnia. O jovem negro Meredith Hunter foi assassinado por um membro da gangue de motoqueiros Hell's Angels, recrutados para a segurança da apresentação nos Estados Unidos. Hunter foi morto a facadas enquanto a banda tocava Under My Thumb. O caso foi filmado e incluído no documentário Gimme Shelter, lançado um ano depois.

Dois dias após a morte de Brian Jones, os Stones fizeram uma apresentação histórica no Hyde Park, em Londres, para apresentar o novo guitarrista da banda, o talentoso Mick Taylor. Cerca de 500 mil pessoas foram ao Hyde Park para assistir ao show. Mick Jagger, Charlie Watts, Bill Wyman, Keith Richards e também Taylor tocaram alguns dos maiores sucessos da banda.

Os Rolling Stones voltaram ao Hyde Park, em julho do ano passado, 44 anos após histórico show no parque londrino, e se apresentaram para uma plateia de 65 mil pessoas. A banda recebeu convidados como Gary Clark Jr., que entrou em cena para tocar Bitch, e os corais Voice Chamber e London Youth Choir para a introdução de You Can't Always Get What You Want.

O grupo liderado por Mick Jagger não precisou de mais do que alguns minutos para mostrar aos Estados Unidos quem manda no pedaço. Em 2005, no intervalo do Super Bowl, Mick Jagger e companhia tocaram apenas três canções, mas entraram para a história do mais norte-americano dos eventos.