Stones chegam a Lisboa para o Rock in Rio

Os Rolling Stones desembarcaram nesta terça, às 19h em Lisboa, onde tocam na quinta-feira, no Rock in Rio Lisboa. O clima na cidade é de despedida de Suas Satânicas Majestades - acredita-se que 14 On Fire seja a última turnê da banda em Portugal, e talvez a última excursão do grupo por todos os países por onde passará. Também será um dos primeiros shows dos Rolling Stones após o suicídio de L'Wren Scott, mulher de Mick Jagger (a turnê recomeçou em Oslo, Noruega).

A banda chegou por volta das 20h ao hotel Ritz Four Seasons, em carros com placas da Itália, onde entrou por uma área reservada. Apenas os músicos "agregados", que não integram o corpo principal do grupo, chegaram num ônibus e entraram pela entrada principal do hotel. Entre eles, o baixista Darryl Jones e o tecladista Chuck Leavell, que posaram para fotos com fãs e demonstraram disposição e bom humor para enfrentar a miniturnê que o grupo abrirá essa semana.

Keith Richards chegou a postar no Twitter quando embarcava rumo a Lisboa, e os Stones estão nesse momento fazendo uma enquete em seu site para que os fãs escolham uma canção para ser incluída no set list de seu show no Rock in Rio Lisboa.

Algumas pessoas da sua entourage saíram para comer no Mercado da Ribeira, mas Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ron Wood dispensaram seus motoristas, preferindo ficar no hotel.

A nova turnê é um híbrido de palcos stonianos em estádios e festivais, e mistura hits clássicos, como Gimme Shelter, Paint it Black, Jumping Jack Flash, Tumbling Dice, It's Only Rock'n'roll e "mais um par de inesperadas pérolas", afirma o grupo em seu site. A turnê passará ainda por Suíça, Holanda, Israel, Alemanha, França, Áustria, Itália, Espanha, Bélgica, Suécia e Dinamarca.