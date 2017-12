Stones adiaram show em Cuba por causa da visita de Obama

HAVANA - Os Rolling Stones deveriam ter feito um show em Havana no domingo, 20, mas terão que adiá-lo por cinco dias devido à chegada inconveniente de outro visitante estrangeiro: o presidente norte-americano, Barack Obama.

Obama aterrisou no domingo, 20, para uma visita de 48 horas, 15 meses depois de reverter mais de meio século de política norte-americana sobre Cuba e começar a normalizar as relações com o ex-adversário da Guerra Fria.

A turnê pela América Latina dos Stones acabou coincidindo com a visita, e a banda deveria tocar em Havana no domingo, mas os organizadores ficaram sabendo da viagem de Obama e adiaram o show para sexta-feira, 25, disse o empresário da banda.

"Em certo momento, pensamos que ele (Obama) assistiria ao show", disse Dale "Opie" Skjerseth no sábado, no complexo esportivo onde os Stones vão tocar. "Ele vai ser nosso show de abertura", brincou.

Os Stones acrescentaram um show de graça no final da sua turnê pela América Latina, a primeira vez nos 54 anos de carreira que a banda vai tocar em Cuba.

Havana está se preparando para Obama com uma campanha extraordinária, pavimentando as ruas e restringindo áreas que ele visitará por motivos de segurança. Ao mesmo tempo, o trabalho para produzir os Stones também foi impressionante, até sem precedentes, para Cuba.