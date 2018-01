Stone Roses volta à cena com 'All For One'

Os Stone Roses, banda britânica que influenciou uma geração que incluiu o Oasis, lançou sua primeira música de trabalho em 21 anos e causou reações mistas.

O grupo, formado na cidade de Manchester em 1983, foi um dos pioneiros do que se chamou de movimento 'Madchester', e é o autor de canções como I Am The Resurrection, Fools Gold e Waterfall.

"E que retorno, poderoso como um hino, foi este", escreveu o jornal de música NME a respeito do novo single. "All For One captura aquele som clássico dos Roses, mas o traz direto para o século 21".

O jornal Guardian foi menos elogioso com o novo trabalho.

"Irá agradar os fanáticos do Madchester, que não exigem nada de novo em se tratando destes músicos", opinou o diário. "Mas para aqueles que anseiam pela mágica que a banda tinha no auge, a espera continua".