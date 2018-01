Sting volta ao Brasil para única apresentação

Após o lançamento do aguardado álbum de rock e pop 57th & 9th e da confirmação de shows com ingressos esgotados na América do Norte e Europa, Cherrytree Management, Live Nation e Mercury Concerts anunciam que Sting fará única apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 06 de maio.

Os ingressos para o show começam a ser vendidos a partir do primeiro minuto (0h01) da segunda-feira, 19 de dezembro. Os membros do fã-clube oficial poderão adquirir ingressos, antecipadamente, a partir das 10h de 14 de dezembro, quarta-feira, até às 17h da sexta-feira, dia 16 de dezembro.

Na turnê 57th & 9th, Sting será acompanhado por três músicos, incluindo o guitarrista Dominic Miller, seu colaborador de longa data, Josh Freese, na bateria, e Rufus Miller, na guitarra. O cantor e compositor Joe Sumner será o convidado especial em São Paulo e fará o show de abertura.

O 12º álbum de estúdio de Sting, 57th & 9th, é seu primeiro trabalho de rock e pop em mais de uma década. Foi lançado no dia 11 de novembro pela A&M/Interscope Records. As dez faixas do álbum apresentam uma ampla gama de estilos musicais e de composição de Sting, do estridente primeiro single “I Can’t Stop Thinking About You”, ao feroz estilo de “Petrol Head” e a melodia forte e o profundo sentimento de “50,000”.

O álbum, produzido por Martin Kierszenbaum, foi gravado em poucas semanas com os colaboradores de longa data de Sting Dominici Miller (guitarra) e Vinnie Colaiuta (bateria), bem como o baterista Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), o guitarrista Lyle Workman e os vocais da banda Tex-Mex de San Antonio, The Last Bandoleros.