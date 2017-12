Sting vai lançar um livro com as letras de suas canções As letras de praticamente todas as canções de Sting, como solita e também como membro do grupo The Police, serão publicadas no final do ano. Lyrics by Sting (Letras por Sting) incluirá sucessos como Roxanne, Every Breath You Take e Spirits in the Material World, junto con comentários do cantor. "Com o tempo, o significado de uma canção pode continuar fazendo sentido", disse Sting nesta segunda, 30, o líder, baixista e vocalista do The Police, em um comunicado divulgado pelo jornal The Dial Press, uma divisão da editora do grupo Bantam Dell Publishing Group. "Ao preparar este livro, desfrutei da oportunidade de revisitar minhas canções, os momentos em que as escrevi e render um tributo àqueles com quem compartilhei minha vida criativa". O The Police, que além de Sting era composto pelo guitarrista Andy Summers e o baterista Stewart Copeland, foi desfeito em 1986. Este ano a banda se reuniu novamente e fará uma turnê pela América do Norte e Europa nos próximos meses. Sting também escreveu suas memórias em Broken Music, que Publicou em 2003.