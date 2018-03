Sting participará de seu próprio musical na Broadway

O músico Sting vai participar do elenco de seu musical da Broadway The Last Ship no mês que vem, em uma tentativa de aumentar as fracas vendas do show que custou 15 milhões de dólares, relatou o jornal The New York Times.

O roqueiro aparecerá no show, o primeiro musical da Broadway escrito por ele, baseado na infância que passou construindo barcos em uma cidade no nordeste da Inglaterra, a partir de 9 de dezembro, para fazer oito apresentações por semana até 10 de janeiro, disse o Times.

A peça estreou em 26 de outubro em meio a críticas boas e ruins, com as músicas de Sting conquistando grande parte dos elogios. O show perdeu 75 mil dólares por semana desde que a pré-estreia começou em 29 de setembro, segundo o jornal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sting fará o papel do contramestre do estaleiro Jackie White, interpretado pelo ator e cantor britânico Jimmy Nail, amigo do roqueiro o qual, segundo o Times, disse estar alegre em dar espaço para Sting para o bem do show.

“Tenho trabalhado neste show há cinco anos e estado em todos os ensaios, todas as apresentações, não é que eu vim do Planeta do Rock para salvar o dia”, disse Sting ao Times no domingo antes de informar o elenco que se juntaria a eles.

Jeffrey Seller, principal produtor da peça, disse ter pedido para que Sting participasse para ajudar o show a continuar antes da premiação do teatro Tony, em junho, a maior honra da Broadway.