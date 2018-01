Sting faz show grandioso em São Paulo

Foi uma das melhores passagens de Sting pelo Brasil. O show do inglês, sábado, no Allianz Parque, chegou redondo, encaixado, com dinâmica impecável. Ele subiu ao palco logo depois de uma apresentação emocionada de seu filho, Joe Summer, e da banda texana The Last Bandoleros, que ficou no palco em grande parte do show de Sting. Os jovens roqueiros, grupo com força e carisma altíssimos, a ponto de venderem seus discos, e anunciarem que estavam fazendo isso no microfone, pelo mesmo preço, R$ 60, que o álbum do próprio Sting. 57th & 9th é a base que recoloca na estrada o músico de 65 anos.

Havia um equilíbrio entre o que ele fez por último e as músicas que todos esperavam, da fase Police. A plateia acomodada em poltronas confortáveis na area vip ficou por pouco tempo sentada. Englishman in New York, a terceira música, já fazia as pessoas se levantarem.

Sting está em forma, fisica e artistica, vibrantes. Canta muito, toca linhas de um baixo elegante e emenda músicas com um profissionalismo inspirador. Foi assim emendando uma a outra. I Can't Stop Thinking About You, do álbum mais recente, One Fine Day, Fields of Gold, Shape of My Heart. She's Too Good for me veio com um som grandioso, um rock que em outras mãos sairia convencional. Seu final foi feito con uma sequência de Next to You e Every Breath you Take um pouco mais acelerada. Voltou ainda para lembrar de sua amizade com o cacique brasileiro Raoni e dedicar a ele Fragile. O show acabou e, imediatamente, uma chuva fina começou a cair no Allianz Parque.

Pai e filho. Uma cena estranha e comovente marcou os momentos de abertura do show. Seu filho, Joe Sumner, apareceu sozinho, com uma guitarra azul, para fazer a sessão apenas com voz e guitarra. Depois de tocar três músicas, começou a dar sinais de que não estava bem. Deixou de tocar uma canção no meio e se dirigiu ao fundo do palco, visivelmente passando mal.

Voltou ao microfone, retomou a música, mas seguiu com uma espécie de ânsia. Quando estava quase desistindo, Sting saiu dos bastidores e veio terminar a música a seu lado. O ainda pouco público que se acomodava aplaudiu e vibrou com a cena.

A assessoria de imprensa do show informou que a entrada de Sting no palco estava prevista, mas não soube explicar o que houve com Sumner. Joe Sumner e Sting deixaram o palco juntos para a apresentação da banda texana The Last Bandoleros. Sting seria a próxima atração.