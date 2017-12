Sting está de volta ao rock com o álbum '57th & 9th'

57th & 9th é o novo disco com o qual Sting relembra dos tempos de rock depois de mais de uma década e que será lançando em 11 de novembro, e já conta com um primeiro single em circulação intitulado de I Can't Stop Thinking About You.

O tema foi colocado à venda em lojas digitais seguindo este anúncio do artista britânico através de sua gravadora. O álbum foi produzido por Martin Kierszenbaum e gravado com a colaboração de Dominic Miller (violão / guitarra) e Vinnie Colaiuta (bateria).

O nome do disco faz referência ao cruzamento de ruas que Sting atravessava todos os dias no caminho ao estúdio e inclui, em palavras da Universal Music.

"Surgiu de forma muito espontânea e rápida. Minha ideia sempre é me surpreender e também as pessoas que trabalham comigo; espero que também surpreenda meus fãs", disse o intérprete de Fields of Gold em declarações recolhidas por sua gravadora, nas quais também explica que 57th & 9th trata "sobre buscar e viajar, sobre o caminho, essa coisa do desconhecido."

O álbum, composto por três canções em sua edição padrão, estará disponível também em formato "deluxe" (com anotações escritas à mão por Sting e três temas extra), "superdeluxe" (tudo do anterior, além de um DVD com um entrevista exclusiva com Sting e fotografias) e vinil de 180 gramas e cor azul translúcido.

Além disso, em 30 de setembro também sai à venda Sting. The Studio Collection, uma caixa que inclui pela primeira vez os oito discos essenciais da carreira solo no selo A&M em formato vinil de 180 gramas, com som remasterizado nos estúdios Abbey Road.

Sacred love (2003) foi o último disco de rock de Sting até o momento, ao qual seguiram Songs from the Labyrinth (2006), If on a Winter's Night (2009) e Symphonicities (2010), todos publicados pelo selo de música clássica Deutsche Gramophon, e The Last ship (2013), trilha sonora de um musical para Broadway.

Gordon Matthew Thomas Sumner (Wallsend/Reino Unido, 1951), nome de nascimento de Sting, possui 16 prêmios Grammy e vendeu aproxidamente 100 milhões de cópias de seus discos solo e de sua primeira fase como membro de The Police.