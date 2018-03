Sting diz que não acredita no 'boicote cultural'

O músico Sting afirmou nesta sexta-feira, 25, em relação aos shows que fez em países de "questionável" respeito aos direitos humanos, que não acredita no "boicote cultural" porque sem a troca de ideias e de músicas "os países ficam mais paranoicos e repressivos".

"Quando vim ao Chile (em 1982) muita gente me disse que eu não deveria, no entanto, graças a isso fiquei amigo de muita gente, e foi possível contar o que estava passando aqui através das minhas canções", disse o músico britânico em entrevista coletiva prévia a sua participação nesta sexta-feira no 52º Festival de Viña del Mar.

Sting, que participou pela primeira vez no Festival durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), contestou desta forma uma pergunta sobre um show que ofereceu no ano passado no Uzbequistão.

"Não acredito no boicote cultural", ressaltou o artista, cujo verdadeiro nome é Gordon Matthew Sumner. E acrescentou: "Acredito no poder da música". Para o britânico a única vez que o embargo cultural teve sucesso foi durante uma situação histórica "muito específica, o apartheid sul-africano".