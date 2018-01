Sting, ex-The Police, chega aos 64 anos em plena forma

Dono de uma voz de agudos estridentes e de hits épicos à frente de sua ex-banda, o The Police, Gordon Matthew Thomas Sumner, ou simplesmente Steve, completa 64 anos nesta sexta-feira, 2, em plena forma.

Ao lado do guitarrista Andy Summers e do baterista Stewart Copeland, formou um dos power trios mais famosos da música. Os sucessos são muitos e canções como So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle e Roxanne continuam agitando as pistas de dança oitentistas mundo à fora. O grupo ganhou seis prêmios Grammy no início da década de 1980. Seu último álbum, Synchronicity foi lançado em 1983.

Houve uma tentativa de juntar o grupo novamente em 1986 após um concerto no Live Aid. Sting propôs um novo álbum com a intenção de gravar reinterpretasses de temas clássicos do grupo. A ideia não foi adiante em primeiro lugar, pela relação tensa entre Sting e Copeland

Após um memorável concerto realizado em novembro de 1987 no Estádio do Maracanã, iniciou viagens pela Amazônia, onde conheceu o cacique Raoni. Depois do encontro, o músico passou a defender a causa ecológica. Sting é casado com a atriz e produtora Trudie Styler, com quem tem seis filhos.

