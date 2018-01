Stevie Wonder toca em Montreux pela primeira vez

Conhecido por atrair os melhores artistas do cenário internacional, o Montreux Jazz Festival começa nesta sexta-feira, 4. O evento suíço, que ocorre às margens do Lago de Genebra, terá Stevie Wonder como atração principal, além de artistas como Pharrel Williams, Amy McDonald e Ayo.

A ida de Wonder a Montreux era um sonho antigo do falecido Claude Nobs, fundador do festival. Ele morreu em janeiro de 2013. Neste ano, seu sucessor Mathieu Jaton, conseguiu trazê-lo. Ele se apresenta no dia 16 de julho, na sala Stravinski.

O mesmo auditório receberá Williams, que apresenta o repertório do disco Girl, com o sucesso Happy. Nesta sexta-feira, o festival conta com duas apostas seguras: o inglês Jack Savoretti e McDonald. Outros artistas que frequentemente participam de Montreux voltam nesta edição, entre eles Chris Rea, Van Morrison e Lee Ritenour. Quem se apresenta pela primeira vez é o pianista cubano Iván 'Melón' Lewis. Ele mostra as músicas de seu primeiro álbum, Travesía. (Com informações da EFE)