Stevie Wonder será homenageado no Grammy 2015

A edição 2015 do Grammy vai fazer um tributo ao cantor e compositor norte-americano Stevie Wonder com um espetáculo.Os responsáveis pela premiação anual da indústria musical anunciaram que, após a entrega dos prêmios da 57ª edição, haverá um show reverenciando o artista, com duas horas e meia de duração, em 16 de fevereiro no teatro Nokia de Los Angeles.

Os nomes dos artistas que vão participar do evento ainda não foram anunciados. Wonder, de 64 anos, e deficiente visual desde a infância, já levou 25 Grammys em sua carreira, incluindo os de álbum do ano em 1975, 1977 e também 1977.

Sam Smith e Beyoncé são os artistas que mais receberam indicações ao Grammy de 2015. O cantor britânico e a estrela do R&B foram indicados em cinco categorias. O mais prestigiado prêmio da indústria da música será realizado no dia 8 de fevereiro de 2015, no Staples Center, em Los Angeles.

Entre suas indicações, Beyoncé concorre, com seu disco homônimo, ao prêmio de melhor álbum do ano, na qual concorrerá com Beck (Morning Phase), Ed Sheeran (X), Sam Smith (In The Lonely Hour) e Pharrell Williams (Girl).

O jovem Smith, de 22 anos, disputará nas categorias de melhor álbum do ano, melhor novo artista - onde enfrentará Iggy Azalea, Bastille, Brandy Clark e Haim - e melhor gravação do ano, na qual concorre com sua canção Stay With Me contra Taylor Swift (Shake it Off), Meghan Trainor (All About That Bass) Iggy Azalea e Charli XCX (Fancy) e Sia (Chandelier).

Cinco clássicos de Stevie Wonder

Higher Ground

Signed, Sealed, Delivered

Superstition

Isn't she lovely

I Just Called To Say I Love You