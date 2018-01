Stevie Wonder lidera astros em concerto de homenagem a Prince

Stevie Wonder e Chaka Khan lideraram um grupo de astros em um concerto de homenagem a Prince realizado na quinta-feira, 13, seis meses depois do influente pop star falecer devido a uma overdose acidental de remédios.

A apresentação começou perto das 19h30 locais no Xcel Energy Center, uma arena em St. Paul, no Estado norte-americano de Minnesota, localizada cerca de 48 quilômetros do complexo de casa e estúdio de Paisley Park, onde Prince morreu em abril, aos 57 anos de idade.

Os 17 mil ingressos, com preços que iam de US$ 19,99 a US$ 152,50, se esgotaram em minutos, e o show começou com uma homenagem em vídeo ao artista e uma mensagem curta do presidente dos EUA, Barack Obama. O espetáculo aconteceu na sequência de uma festa pré-show gratuita em espaço aberto onde centenas de pessoas se reuniram vestindo púrpura para honrar o falecido cantor.

O prefeito de St. Paul, Chris Coleman, declarou a quinta-feira o "Dia de Prince" em reconhecimento ao artista que desafiou rótulos e conquistou vários prêmios Grammy, e vários dos principais marcos de St. Paul foram preparados para ser iluminados de púrpura de noite.

Além de Wonder e Khan, as três horas de música ao vivo iriam contar com apresentações de Tori Kelly, do grupo de R&B Mint Condition e de membros de duas das bandas de apoio de Prince - New Power Generation e 3rdEyeGirl.

Integrantes de seu círculo íntimo, como Morris Day & the Time, Judith Hill e Liv Warfield, também constavam no programa.