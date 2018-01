Steven Tyler resgata quadro de lixo em Montevidéu

O vocalista da banda norte-americana Aerosmith, Steven Tyler, recuperou um quadro de uma caçamba de lixo em Montevidéu, durante a sua estada no Uruguai, conforme mostrado em um vídeo divulgado por um usuário do YouTube http://www.youtube.com/ watch?v=zFOy7y4EczQ&list= UUHfed9zsWFvGXrdWtxiGQNA ).

O episódio, apresentado nesta terça feira, aconteceu quando Tyler fazia um passeio noturno pela Cidade Velha, parte mais antiga da capital uruguaia, depois que a banda realizou o seu primeiro concerto no pequeno país sul-americano no dia 9 de outubro no lendário Estádio Centenário.

Nas imagens, gravadas por um amador, o cantor aparece cavando o interior de um contêiner de lixo, cena que lembra os catadores de lixo que percorrem Montevidéu à cavalo.

Como pode ser visto no vídeo, depois de alguns minutos de busca, o artista puxa uma tela de grande formato e, depois de examiná-la com mais atenção, decide levá-la.

A obra que agradou Tyler é de Gonzalo Delgado Galiana, artista uruguaio cujas telas protagonizam retratos de grandes pênis, nus masculinos e cenas homossexuais explícitas.

O artista uruguaio afirmou, sobre a ação do roqueiro, que a caixa chamou sua atenção provavelmente "porque, por ser de outra cultura, talvez tenha outra mentalidade e aprecie mais a arte". Delgado disse ainda que "uma obra é arte se estiver em uma galeria ou em uma lata de lixo", situação que considerou "acidental".

A tela que Tyler escolheu foi pintada "há uns dez ou 11 anos", quando o autor participava da oficina dos artistas uruguaios Álvaro Pemper e Virgínia Patrone. Gonzalo Delgado Galiana, nascido em Montevidéu em 1975, participou como diretor artístico e roteirista de vários filmes latino-americanos, alguns deles conhecidos internacionalmente, como Whisky, que no ano de 2004 recebeu o Prêmio Goya de melhor filme estrangeiro de língua hispânica.