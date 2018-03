Steven Tyler, no palco com Joe Perry, nega saída do Aerosmith

"Nova York, quero que você saiba que não estou deixando o Aerosmith", disse Tyler a fãs em uma aparição surpresa na terça-feira à noite, durante show do projeto solo de Perry, informou o site NME.com.

Tyler, de 61 anos, e Perry, seu parceiro por 40 anos, cantaram uma versão de "Walk This Way", um dos clássicos do Aerosmith, disse o NME.com.

O futuro do grupo é incerto desde que uma turnê pela América do Norte foi reduzida após a queda de Tyler no palco, e relações entre Perry e Tyler terem esfriado com mensagens duras no Twitter e dúvidas sobre a permanência de Tyler na banda.

Tyler disse ao site de celebridades TMZ.com após a apresentação de terça-feira que "há absolutamente nenhuma validade o rumor de que o Aerosmith está se separando".

Sobre a presença de Tyler em seu show, Perry disse: "ele não poderia ficar de longe". Perguntado sobre os rumores de desmanche do grupo, Perry disse ao TMZ.com: "Nada disso é verdade".

(Reportagem de Jill Serjeant)