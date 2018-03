Steven Tyler deixa Aerosmith, diz guitarrista

O vocalista do Aerosmith, Steven Tyler, deixou a banda sem dar explicações, informou o guitarrista Joe Perry em entrevista publicada hoje pelo diário Las Vegas Sun. "Steven deixou (o grupo), até onde eu sei", disse Perry, que confessou que soube da notícia através da internet. "Não sei por quanto tempo será, indefinido ou o que seja", completou.

Tyler, de 61 anos, teria deixado o Aerosmith após um show em Abu Dhabi perante 50 mil pessoas, que pôs fim a uma turnê mundial.

Em agosto, o cantor quebrou o braço ao cair do palco em um show na Dakota do Sul (EUA), o que obrigou a suspensão de vários concertos. O acidente elevou a tensão nas já complicadas relações dos membros do Aerosmith com Tyler, que, segundo Perry, "não vem dando 100% há muito tempo".

"Obviamente ele tinha isso (deixar o grupo) preparado há muito tempo. Ainda me importo com ele como pessoa, pelo menos a pessoa que eu conhecia, mas as coisas mudam", comentou o guitarrista.

Perry disse que Tyler não responde às ligações de seus companheiros, algo que, segundo o músico, foi uma rotina na relação do Aerosmith. Desde que a banda encerrou a turnê, o vocalista não entrou em contato com seus companheiros para confirmar ou negar a informação.

"Atualmente estou aceitando a ideia de como vamos continuar com o grupo. Provavelmente encontremos alguém", comentou Perry.

Até o momento, o site oficial do grupo, não publicou nenhuma informação sobre a possível saída de Tyler.