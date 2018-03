Steven Tyler cai do palco e é levado a hospital nos EUA

O cantor Steven Tyler, vocalista da banda americana Aerosmith, foi levado a um hospital momentos depois de cair do palco durante um show nesta quarta-feira, 5, no Sturgis Motorcycle Rally, no estado da Dakota do Sul, nos EUA.

Tyler, de 61 anos, caiu enquanto dançava para a plateia, já que o sistema de som do local havia falhado enquanto a banda tocava "Love in a Elevator", informou um dos organizadores do show a um jornal local.

O cantor estava na passarela do palco quando se desequilibrou e caiu para trás. Os seguranças foram ajudar Tyler, que foi ovacionado pela plateia quando se levantou.

O vocalista do Aerosmith foi levado para trás do palco e por volta das 0h15 o guitarrista da banda, Joe Perry, entrou no palco para dizer ao público que Tyler teve de ser levado a um hospital e que o show não continuaria.

O coordenador do Hospital Regional Rapid City, Rod Brandhagen, disse inicialmente que Tyler faria exames na madrugada da quinta-feira, mas se recusou a dar mais detalhes posteriormente.