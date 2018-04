Steve Martin lança seu segundo disco

Steve Martin pega o banjo de novo. Em março, o ator e músico, de 65 anos, lançará o segundo disco de bluegrass, um subgênero do country que mistura de blues e jazz . Martin passou meses tocando com os Steep Canyon Rangers, e o quinteto de bluegrass dá apoio a ele em Rare Bird Alert, com 13 novas canções de sua autoria.

O álbum também conta a participação de convidados estelares como as Dixie Chicks e Sir Paul McCartney.

"É muito difícil de acreditar", disse Martin em referência a participação do ex-Beatle. "Era uma criança a primeira vez que ouvi Paul McCartney, e se tivessem dito que um dia ele ia cantar uma de minhas canções... Estou pasmo".

O primeiro CD de Martin com música original, The Cow: New Songs for the Five-String Banjo, obteve o prêmio Grammy de melhor álbum de bluegrass em 2009.