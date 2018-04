Steve Martin chega à parada de sucesso com disco de banjo

NOVA YORK (Billboard) - O ator Steve Martin voltou à parada de sucessos dos Estados Unidos pela primeira vez desde 1981, com um novo álbum que mostra sua notável habilidade em tocar banjo.

"The Crow: New Songs for the Five-String Banjo" estreou no número 106 da Billboard 200 esta semana, com uma pequena ajuda do programa "American Idol".

Martin apresentou a faixa "Pretty Flowers" do álbum durante o programa final do show de talentos na semana passada, com os competidores Megan Joy e Michael Sarver nos vocais.

O ator esteve três vezes na Billboard 200 de 1977 a 1979 com produções de comédias. Sua última entrada na parada até esta semana prenunciou sua música atual, mesmo com uma espera de 27 anos. O LP de 1981 "The Steve Martin Brothers" apresentava faixas de comédia no lado A e música de banjo no lado B.