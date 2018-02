Stereophonics faz show em São Paulo no dia 18 de novembro

O show da banda britânica Stereophonics está confirmado para o dia 18 de novembro em São Paulo. A apresentação única acontecerá no Citibank Hall, como parte da turnê mundial do disco "Keep Calm and Carry On", lançado em fevereiro deste ano.

Os ingressos começam a ser vendidos no dia 11 de outubro, com preços que variam de R$ 70 (meia-entrada, pista) a R$ 200 (camarote).

Com oito álbuns em 18 anos de carreira, o grupo ficou famoso nos anos 2000, com o disco "Just Enough Education to Perform". Ao todo, o Stereophonics já vendeu mais de nove milhões de cópias.

Em junho deste ano, o ex-baterista da banda, Stuart Cable, foi encontrado morto em sua casa. Os músicos da formação original Kelly Jones e Richard Jones se apresentam ao lado do baterista argentino Javier Weyler e do guitarrista Adam Zindani. Para a apresentação em São Paulo, estão previstos hits como "A Thousand Trees", "Traffic", "Have a Nice Day", entre outros, além de canções de seu último álbum.

Stereophonics - 18 de novembro, 21h30. Citibank Hall (Av. Jamaris, 213, Moema). Ingressos R$ 140 (pista), R$ 200 (camarote). Meia entrada para estudantes. Ingressos à venda pela internet: www.ticketsforfun.com.br ou nos pontos de venda autorizados. Não será permitida a entrada de menores de 14 anos