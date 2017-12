Stanley Jordan volta ao Brasil em outubro

O guitarrista Stanley Jordan volta ao Brasil no final deste mês para se apresentar em São Paulo no dia 4 de outubro. A apresentação será realizada no Bourbon Street, na zona sul da capital paulista.

Jordan irá se apresentar ao lado de dois brasileiros: Ivan 'Mamão' Conti (bateria), integrante do Azymuth, e o baixista Dudu Lima. O repertório dos shows irá mesclar composições próprias e releituras de clássicos: Angel, de Jimi Hendrix, e Eleanor Ribgy, dos Beatles, costumam estar na lista das músicas tocadas.

O guitarrista também deve tocar faixas de seu mais recente álbum, Duets, gravado em parceria com o guitarrista Kevin Eubanks. O álbum traz releituras de Someone Like You, um dos grandes sucessos de Adele, e Lights, hit da cantora pop Ellie Goulding.

SHOW

4/10/2016 - São Paulo/SP

Bourbon Street - Rua Dos Chanés, 127

Horário: 21h30

Couvert Artístico: R$ 150,00 (mesa premium), R$ 120,00 (mesa comum), R$ 95,00 (em pé/bar)

Estacionamento/ Valet: R$ 25,00

Vendas online: www.ingressorapido.com.br

Classificação etária: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável